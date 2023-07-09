قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك 58 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، «مقاطعة دونيتسك»، 58 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 328 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم.

من جانبها، رتبت سلطات «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، لقاءات جمعت أسرى الحرب الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار مبادرة إنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية.

رأت سفيرة لاتفيا لدى ألمانيا، ألدا فاناجا، أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية، مضيفة في مقابلة صحفية، إن «كييف» لا يمكنها أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في سياق الأزمة الأوكرانية.

وأشارت فاناجا، إلى أن قمة حلف «الناتو» في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو الجاري، ستكون تاريخية.

من جهتها، نقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن مصادر في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن «برلين» تعتزم في قمة فيلنيوس الإصرار على تأجيل انضمام أوكرانيا إلى التكتل العسكري بسبب مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «حرب» مع روسيا.