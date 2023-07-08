روسيا عن تزويد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية: تستهدف إطالة أمد الصراع

علقت روسيا على قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية، موضحة أن القرار يستهدف إطالة أمد الصراع.

وفي التفاصيل بشأن تعليق روسيا على قرار واشنطن إمداد كييف بالقنابل العنقودية، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا بالقنابل العنقودية، أن القرار ما هو إلى سياسة عدوانية تهدف إلى إطالة الصراع في أوكرانيا.

تعليق روسيا على تزويد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتزويد نظام كييف بالقنابل العنقودية، هو مظهر صارخ آخر لسياسة الولايات المتحدة العدوانية المعادية لروسيا، التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تستمر الحرب حتى آخر مواطن أوكراني، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه من خلال إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، فإن أمريكا ستصبح في الواقع شريكًا في إشباع المنطقة بالألغام وستتشارك بشكل كامل المسؤولية عن الإصابات الناجمة عن الانفجارات، بما في ذلك الأطفال الروس والأوكرانيين.

القنابل العنقودية محظورة دوليا

جدير بالذكر، أن القنابل العنقودية محظورة دوليا منذ أغسطس 2010، وحتى الآن يوجد 123 دولة وقعت اتفاقية حظر القنابل العنقودية، ليس من بينهم أمريكا وروسيا وأوكرانيا.

والقنابل العنقودية، هي سلاح متفجر يتم إطلاقه من الطائرات الحربية أو المدافع، وعبارة عن قذيفة تحتوي بداخلها على أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي تتناثر وتنتشر بشكل عشوائي في مكان انفجارها.