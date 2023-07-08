رئيس أوكرانيا يزور جزيرة الأفعى في ذكرى مرور 500 يوم على بدء الحرب

ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره مكتبه اليوم السبت، وهو يزور جزيرة الأفعى في أوكرانيا، المطلة على البحر الأسود، لإحياء ذكرى مرور 500 يوم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي التفاصيل بشأن زيارة زيلينسكى إلى جزيرة الأفعى في أوكرانيا، وضع الرئيس الأوكراني، الذي كان يرتدي سترة سوداء فوقها سترة مضادة للرصاص، الزهور تكريما لأولئك الذين دافعوا عن الجزيرة، وأثنى على جميع الجنود الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

زيارة زيلينسكي لـ جزيرة الأفعى في أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني من جزير ة الأفعى: «من هنا بالتحديد ومن مكان النصر هذا، أريد أن أشكر كل جنودنا على قتالهم طوال هذه الفترة»، مضيفا «عسى أن تكون الحرية التي أرادها جميع أبطالنا لأوكرانيا في مختلف العصور، والتي علينا أن نظفر بها الآن، تكريما لكل أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أوكرانيا».

يشار إلى أن روسيا سيطرت على جزيرة الأفعى بعد وقت قصير من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، قبل أن تحررها القوات الأوكرانية.

روسيا وأوكرانيا

وفيما بعد أصبحت جزيرة الأفعى رمزا للمقاومة الأوكرانية في أول أيام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعدما رفض الجنود الاستسلام للقوات الروسية.

وتشتهر جزيرة الأفعى بأنها المكان الذى تحدى فيه مجموعة من الجنود الأوكرانيين سفينة حربية روسية.