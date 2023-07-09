عاجل.. إمام عاشور يقترب من الأهلي.. تطور جديد يكشفه شوبير

قال أحمد شوبير، إنه خلال الساعات القليلة الماضية هناك مساعي حثيثة من قبل نادي ميتلاند الدنماركي لضم لاعب النادي الأهلي إمام عاشور إلى صفوفه، «نادي ميتلاند الدنماركي أكثر جديه واهتمام لضم الاعب إمام عاشور، والولد برغبته الأصيلة والواضحة».

شوبير: الزمالك شايل أيده بسبب وجود أزمة مالية

وأضاف «شوبير» خلال تقديمه لبرنامجه «ملعب ONTime»، والمذاع على فضائية ONTime، أنه قد هاتف أحد المسؤولين بنادي بيراميدز، والذين أكدوا له عدم رغبتهم في ضم اللاعب إمام عاشور بسبب سعره المبالغ فيه: «إمام عاشور الآن أكثر من أي وقت مضي قريب من النادي الأهلي، ويبدوا أن الزمالك شايل أيده بسبب وجود أزمة مالية».