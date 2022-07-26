لميس تعلن توقف برنامج «كلمة أخيرة» حتى نهاية أغسطس: إجازتي السنوية

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، إن حلقة اليوم من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، ستكون الأخيرة في هذا الموسم، «أستأذنكم أنا وزملائي في برنامج كلمة أخيرة، أن تبدأ إجازتنا السنوية المعتادة، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وعلى مدار شهر أغسطس، على أن يعود البرنامج مرة أخرى مطلع سبتمبر».

وأضافت «الحديدي»، خلال حلقة اليوم، «دي الأجازة السنوية اللي بناخدها في أغسطس من كل عام، أتمنى للجميع أن يسعد بالإجازات، ولن نترككم على مدار شهر أغسطس، وسيتم إعادة أهم حلقات الفن وأهم النجوم والرياضة والثقافة والموسيقى والحوارات، التي أجريت في هذا المجال».

التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية

من ناحية أخرى، قالت لميس الحديدي، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، سيتم صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، وشهدت الفترة الماضية، عدة طروحات ومناقشات، حول آلية تحقيق ذلك، وبعض هذه الطروحات كان يقترح زيادة الدعم على بطاقة التموين.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تخرج بيانات تفصيلية من الحكومة قريبًا، توضح تفاصيل الحزم الخاصة بالحماية الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه وفقًا لمصادرها أنه في الغالب سيتم تقديم الدعم والمنح الاستثنائية لنحو 9 مليون أسرة لمدة ستة اشهر سيكون عبر بطاقات التموين كونها ألية تتميز بتوافر قاعدة بيانات واضحة ومنقحة وبها أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه وموظفي الدولة ممن رواتبهم اقل من 2700 وهي الشرائح المختارة من الحكومة للحصول على هذه المساعدات الاستثنائية بتكلفة مليار جنيه.

كيف ستدعم الدولة أصحاب المعاشات

وتابعت: «هذه المساعدات ستكون إما عبر سلع أو دعم نقدي ومن المنتظر أن تفصح الحكومة عن ذلك تباعا».