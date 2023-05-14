نجوم وصناع «رسالة الإمام» في ضيافة برنامج كلمة أخيرة الثلاثاء

يقدم برنامج كلمة أخيرة على قناة «ON»، حلقة خاصة عن مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي الثلاثاء المقبل، حيث يستضيف نجوم وصناع العمل، الذي عُرض رمضان الماضي.

كواليس رسالة الإمام

الحلقة جرى تصويرها على مدار عدة أيام، إذ تكشف العديد من كواليس المسلسل، الذي يعتبر أحد المشاريع الضخمة التي تعيد الدراما المصرية إلى صدارة الأعمال الدينية والتاريخية.

يستضيف البرنامج، العديد من النجوم، منهم النجم خالد النبوي المخرج الليث حجو، الكاتب والسيناريست هشام عبية، مهندس الديكور الكبير عادل المغربي، مدير التصوير تيمور تيمور، الموسيقار تامر كروان، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في العمل.

نجوم حلقة رسالة الإمام مع لميس الحديدي

من الفنانين الذين تستضيفهم الحلقة: الفنان جمال عبدالناصر، الفنان وليد فواز، الفنان حمزة العيلي، الفنان نضال الشافعي، الفنانة سماح السعيد، الفنان رامز امير، ومونيكا هاني، وفاتن سعيد، وأيضًا الطفل ابراهيم حسام الذي قدم شخصيه ابراهيم اليتيم في المسلسل.

كذلك تستضيف الحلقة، مصممة الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز، الناقد الفني طارق الشناوي، محمد مشيش Executive producer، وكذلك مدير المشروعات في «ميديا هب» الشركة المنتجة محمد سري، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، القائمين على مراجعة المسلسل من الأزهر الشريف.