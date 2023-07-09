فوائد صحية مذهلة للتين الشوكي.. يحافظ على رشاقة الجسم

بدأ موسم حصاد التين الشوكي الذي يعد من الفواكة الصيفية المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقه وفوائده، فالجميع يفضل شراءه من عربة التين الشوكي التي تجوب محافظات مصر يوميًا في مختلف الشوارع.

فوائد التين الشوكي

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التين الشوكي يعد مصدرا جيدا للألياف الغذائية وفيتامين سى والماغنيسيوم وفيتامين أ، كما أنه يحتوى على الكربوهيدرات بنسبة 10%، وبروتينات بنسبة %1 ويقلل التين الشوكي أيضا من شعور الفرد بالظمأ في الجو الحار، فهو يحتوي على الماء بنسبة 88%.

تابع «بدران» أن من ضمن الفوائد التي يحتوي عليها التين الشوكي أنه يحافظ على رشاقة الجسم، إذ تعطي الثمرة الواحدة 30 سعرا حراريا فقط ، وهو قليل الصوديوم مما يجعله آمنا صحيا لا يزيد الوزن ولا يرفع الضغط، وهو لا يرفع سكر الدم ولا الكوليستيرول.

وأشار استشاري المناعة إلى أن التين الشوكي يحتوي على صبغات عديدة، وهى صبغات مضادة للسرطان خاصة البروستاتا، وسرطان القولون، وتحمى الطبقة الطلائية للأوعية الدموية، وبذلك تخفض من أمراض تصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

ويعد التين الشوكي من الفواكه الغنية بالزنك، والسيلنيوم، والحديد، والألياف الغذائية، و نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، وجميعها تساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، كما أنه غني بفيتامينات عدة مثل فيتامين أ وهو يرفع من كفاءة المناعة المخاطية، وهام للبصر وفيتامين سى الذي يحمي من الإصابة بالسرطان ويعزز من المناعة .

موسم حصاد التين الشوكي

يبدأ موسم حصاد التين الشوكي اعتبارا من أول يوليو من كل عام وحتي منتصف أغسطس و إذ يتم زراعة المحصول بداية من شهر فبراير من كل عام، ويتم ري المحصول 5 مرات خلال فترة الزراعة.

تستخدم ألواح «أوراق» شجرة التين في زراعة المحصول الجديد، بإعادة زراعتها على خطوط بين كل خط وآخر 3 أمتار، كما تستخدم ألواح «أوراق» التين الشوكي تستخدم في استخراج الزيوت المفيدة، في مستحضرات التجميل وبعض الأدوية.