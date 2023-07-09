«الأرصاد» تحذر المصطافين: مياه المتوسط لا تصلح للتنزه والملاحة والصيد خلال 48 ساعة

جددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تحذيراتها للمصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية خلال اليومين القادمين، على أن يعود الاستقرار تدريجياً يوم الثلاثاء المقبل.

غانم: البحر المتوسط سيشهد خلال الساعات القليلة المقبلة ارتفاعا في الأمواج

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة ON، أن البحر المتوسط سيشهد خلال الساعات القليلة المقبلة ارتفاعا في الأمواج واضطرابا في حركة الملاحة، وهي التي تجعل المياه لا تصلح للملاحة والصيد أو التنزه، حيث ستصل سرعات الرياح في المياه إلى 50 و70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج لما بين 2.5 و4 متر.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأوضحت أن سواحل مصر الشمالية في مطروح والعلمين والإسكندرية والسواحل الشمالية لا تصلح للصيد والملاحة ولا للتنزه ونحذر المواطنين من عدم النزول في المياه أو التعمق فيها خلال الـ48 ساعة المقبلة، وحول درجات الحرارة وشعور المواطنين بالطقس السيء استطردت: «درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والمشكلة في ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من الاحساس بالحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس مع فصل الصيف وتبلغ العظمى في القاهرة في الظل 34 دجرة مؤية وهي في نفس المعدلات الطبيعية لكن درجة الحرارة المحسوسة تبلغ 37 درجة مؤية خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة».

كما نصحت المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، بين الساعة 12- 3 ظهرا، مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه والمرطبات للحفاظ على توازن ودرجة جررة الجسم.