«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة ورياح وارتفاع أمواج

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

توقعات حالة الطقس

وأشار الخبراء بشأن توقعات حالة الطقس الخبراء، إلى أن طقس غد السبت، يشهد شبورة مائية خلال ساعات الصباح حتى السادسة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرى الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد بداية من السبت وحتى الاثنين الموافق 10 يوليو، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وجنوب «سيناء، والبلاد» على فترات متقطعة.

ولفت خبراء الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، المطلة على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 لـ60 كم/ س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم متفاوتة.

درجات الحرارة السبت 8 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة مئوية.