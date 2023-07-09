قصف روسي على 3 نقاط للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

قصفت القوات الجوية الروسية 3 نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا ومواقع تمركز الأفراد والأسلحة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وتصدى الجيش الروسي لهجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه سفاتوف، ودمر دبابة وشاحنتين صغيرتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن تمديد ولاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، لعام آخر، يشير إلى انقسام داخل التكتل وتعاظم النفوذ الأمريكي على حساب حلفائها.

وفي جمهورية الشيشان الروسية، قال بيان منشور على موقع الرئاسة والحكومة، إن الرئيس رمضان قديروف، يمضي إجازة ليحل مكانه في تسيير الشؤون، رئيس الحكومة، مسلم خوتشييف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.