محمد الباز: مخطط اغتيال الإخوان لعادل إمام لم يكتمل.. وعبود الزمر نفى علاقته به

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على الفيلم الوثائقي «عادل إمام ذاكرة مصرية»، مؤكدًا أن الفيلم فيه مجهود كبير ولكنه لا يرقى لمسيرة الفنان عادل إمام، ولكنهم قدموا شيئًا يشكرون عليه.

الباز: يوجد شخص آخر أرادوا قتله

وقال الباز خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، والمذاع عبر قناة «النهار»، إن الفيلم ظهر فيه محمد كروم، عضو جماعة الإخوان السابق، وقال إنه في عام 1994 بعد عرض فيلم «الإرهابي» تم تكليفه من الجماعة الإرهابية باغتيال عادل إمام، وكان يوجد شخص آخر يريدون قتله وهو الشيخ محمد سيد طنطاوي، وكان مفتي مصر وقتها، ولكنهم تراجعوا عن قتله رغم أنه رجل سلطة ولكن الناس ستنقلب عليهم.

وتابع: «كروم قال إن عبود الزمر، هو من كلفه باغتيال عادل إمام، وقال لهم: لا تسألوني في شيء، أي أموال أو أسلحة، وكانت الفكرة أن يتم رصد عادل إمام وقت دخوله وخروجه من مسرح الهرم ويتم اغتياله، وكان من ضمن الأشخاص الذين سيغتالونه متهمون في محاولة اغتيال عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق وتم القبض عليهم وقصة اغتيال عادل إمام لم تكتمل».

عبود الزمر ينفي علاقته بمحمد كروم

وأكد الإعلامي أنه تم التواصل مع عبود الزمر، والذي قال حرفيًا إن هذا الكلام أول مرة يسمع عنه ولا يعرف شخصا يدعى محمد كروم، معلقًا أنه يجب ألا تتوقف المسألة عند هذا الأمر ولابد أن يخرج عبود الزمر ويوضح الأمر ببيان، خاصة أنه توجد صورة لمحمد كروم مع طارق الزمر ابن عم عبود الزمر.

وأكمل أنه لا يستبعد الأمر، لأن عبود وطارق خرجا من السجن بعد صفقة سياسية و«عبود» لم يقم بعمل مراجعة فكرية وكان ضمن تنظيم جهادي، وحديثه اليوم إذا كان حدث منه تكليف فرصة حتى يتطهر وإذا استمر على الإنكار فعلى محمد كروم أن يثبت ما قاله.