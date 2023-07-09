عاجل.. الزمالك يلجأ للاتحاد الإفريقي لهذا السبب

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن موعد تقديم النادي خطاب رسمي للمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعد الفوز الذي حققه الفريق على نادي فيوتشر وانتزاع المركز الثالث بجدول الترتيب، أسوة بما حدث مع النادي الأهلي في الموسم الماضي ومشاركته في المسابقة على الرغم من احتلاله المركز الثالث.

موقف الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

وأكد المصدر أن النادي سيتقدم بخطاب رسمي إلى الاتحاد الافريقي «كاف» عقب مباراة فاركو في الجولة الأخيرة من مسابقة الدروي المصري الممتاز، وذلك في حالة الحفاظ على المركز الثالث بجدول الترتيب، سيتم مخاطبة الكاف من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، أسوة بما حدث مع النادي الأهلي في النسخة الماضية.

وأضاف أن نادي الزمالك سيخوض المباراتين المقبلتين في مسابقة الدوري المصري من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على المركز الثالث رغم تواجد النادي في مركز لا يليق بالنادي، إلا أن الموسم المقبل سيشهد طفرة كبيرة رفقة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد إبرام عدد من الصفقات.

الزمالك يفوز على فيوتشر ويصعد للمركز الثالث

وحقق نادي الزمالك الفوز على حساب نادي فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو هدفين وناصر منسي هدف وحيد.

وارتفع رصيد نادي الزمالك إلى النقطة 59 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع بجدول الترتيب.