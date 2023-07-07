عاجل.. أوسوريو يبلغ إدارة الزمالك بأسماء 10 لاعبين راحلين.. مفاجآت قوية

أبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بأسماء 10 لاعبين راحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة على تغييرات كثيرة في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، أملا في المنافسة عل الألقاب محليا وقاريا.

واستقر أوسوريو على قائمة مكونة من 10 لاعبين يطيح بهم نهاية الموسم الجاري من الزمالك لأسباب مختلفة، إذ يعمل على إفساح أماكن للصفقات الجديدة، من أجل الظهور بشكل مغاير في الموسم الجديد عكس ما حدث مع الأبيض هذا الموسم.

وأوضح أوسوريو خلال جلسته التي عقدها مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، والتي شهدت مفاجآت قوية، إذ جاء القائمة كالتالي:

1- سيف فاروق جعفر (على رادار بيراميدز).

2- أحمد بلحاج (عدم قناعة فنية بمستواه).

3- عمر جابر (عدم قناعة فنية بمستواه).

4- عمرو السيسي (عدم قناعة فنية بمستواه).

5- عبد الله جمعة (عدم قناعة فنية بمستواه).

6- يوسف أسامة نبيه (يقترب من بيراميدز).

7- مصطفى الزناري (عدم قناعة فنية بمستواه).

8- محمود شبانة (عدم قناعة فنية بمستواه).

9- سامسون أكينولا (عدم قناعة فنية بمستواه).

10- محمد عبد الشافي (اعتزاله بنهاية الموسم الحالي).

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