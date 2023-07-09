أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التنسيق الورقي للشهادات العربية والأجنبية بجامعة أسيوط الأهلية عن العام الأكاديمي 2023/ 2024، اعتبارا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة بمقر جامعة أسيوط الحكومية بالمبنى الإداري.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

وقال الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشؤون الأكاديمية، إن جامعة أسيوط الأهلية حددت المستندات المطلوبة طبقا للشروط والقواعد المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، وهي:

- صورة شهادة الثانوية المعادلة.

- أصل شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر + 5 صور .

- 6 صور شخصية.

- صورة الرقم القومي الطالب.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- استمارة 2 جند للذكور.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

تفقد المدن الجامعية

وفي سياق آخر، قام الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل قطاع المدن الجامعية، حيث اطمئن على أعمال التطوير والصيانة في إطار توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بإعادة تأهيل وتطوير المباني بقطاع المدن الجامعية، وإصلاح أي تلفيات.

وتابع نائب رئيس الجامعة أعمال تطوير وإعادة التأهيل الوحدة السكنية «ب»، والوحدة السكنية «2»، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.