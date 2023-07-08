التحفظ على 250 طن دقيق غير مطابق للمواصفات في أسيوط (صور)

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من التحفظ على 250 طن دقيق بلدي غير مطابق للمواصفات بأحد المطاحن التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية مكبرة على المطاحن

وقال ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءا علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة علي المطاحن التموينية وكذا مطابقة الدقيق المنتج للمواصفات القانونية، قام بالمرور علي المطاحن التموينية، وتمكن من التحفظ علي 5000 شيكارة دقيق بلدي أي مايعادل 250 طن غير مطابق للمواصفات القانونيه، بأحد المطاحن التموينية، وتبين ان الدقيق غير مطابق للمواصفات القانونية وتم تحرير محضر للمطحن لإنتاج دقيق بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية.

ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المطحن المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة، مشيرا إلى أن الحملات التموينية مستمرة يوميا بمختلف الإدارات بالمحافظة لضبط الاسواق وضبط المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.