إحالة عصابة سرقة التكييفات بأسلوب الفك في الشروق للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة التكيفات من العقارات بأسلوب الفك في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ بسرقة وحدة خارجية لتكييف

وتلقي قسم شرطة الشروق، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص اكتشافه سرقة الوحدة الخارجية للتكييف المعلقة خارج مسكنه بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تمّ التوصل إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة «شخصين مُسجلين جنائيًا»، وبتقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن القبض عليهما وبحوزتهما سلاح ناري «فرد روسي وطلقتان من ذات العيار».

اعترافات المتهمين

وبعد القبض عليهما ومواجهتهما أقرًا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأقرّ أحدهما بحيازته للسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، وأنهما كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة وحدات التكييف من العقارات بذات الأسلوب.

كما اعترف المتهمان بارتكاب واقعتي سرقة، وأنَّهما تصرفا في المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيء النية «عامل خردة، يقيم في المرج»، تمّ استهدافه وأمكن القبض عليه وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها وكذا سيارة نقل أقرّ باستخدامها في نقل المسروقات للمخزن ملكه.

وبعد استدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.