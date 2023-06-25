حملات تفتيشية على المعديات بمرسى بني حسن الشروق في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بالمرور على كل المعديات، سواء العامة أو الخاصة، للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

التفتيش على اللانشات الخاصة

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، الحالة العامة بمرسى قرية بنى حسن الشروق والتفتيش على اللانشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

الالتزام بعوامل الأمن والحماية

وأكد تاج أبو سداح رئيس المركز، على الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

وأصدر محافظ المنيا توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن على مستوى المحافظة.

كما جدد محافظ المنيا تعليماته المشددة على التصدى بكل حزم وحسم لأى محاولات تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق والمتابعة مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات وإزالتها الفورية فى المهد.