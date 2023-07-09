بدء المرحلة الثالثة من «الموجة الـ21» لإزالة التعديات على أراضي الدولة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعي.

اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين

ووجّه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة؛ لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

تنفيذ المرحلة الأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

وبدأت المحافظات في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.