الإعلامية لما جبريل: مهرجان العلمين الجديدة يستضيف نجوما عالميين

قالت الإعلامية لما جبريل، إنَّ طاقم قناة «إكسترا نيوز» متواجد في العلمين الجديدة اليوم من أجل نقل فاعليات وكواليس مهرجان العلمين الجديدة، وهو أكبر مهرجان ترفيهي في مصر والشرق الأوسط كله، مضيفة أنَّ «العلمين الجديدة تستحق هذا الاهتمام بالعرض ونقل التطورات التي تشهدها يومًا وراء يوم كمدينة سياحية جديدة».

المهرجان أفضل طريقة لتقديم مدينة العلمين الجديدة للمواطنين

وأضافت «لما جبريل»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذا المهرجان أفضل طريقة لتقديم مدينة العلمين الجديدة للمواطنين، خاصة أن مواطني مصر والوطن العربي يستحقون العروض والكرنفالات التي سيتمّ تنظيمها في الأيام المقبلة، وفي جميع قنوات قطاع الأخبار مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف سنعيش الفرحة على مدار الأيام المقبلة في تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة».

حفل غنائي للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو

وتابعت لما جبريل أنَّ «المهرجان سيبدأ 13 يوليو الجاري، وسيتمّ تنظيم حفل غنائي للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو، وننتظر في هذا الكرنفال الرائع نجومًا مصريين وعرب وعالميين هنا في العلمين الجديدة، وستستقبل العلمين الجديدة مليون زائر من مصر والوطن العربي، وهي تستوعب 4 ملايين شخص».