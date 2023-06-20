مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لأحدث الإنجازات الإنشائية في العلمين الجديدة

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته على «فيس بوك»، فيديو لمدينة العلمين الجديدة، معلقا: «العلمين الجديدة».

تطورات وإنجازات بالعلمين الجديدة

واستعرض الفيديو لقطات متنوعة لآخر التطورات والإنجازات في مدينة العلمين الجديدة، إذ يبرز الفيديو معالم المدينة من مباني ومنشآت تحيط بها البحار فضلا عن الحدائق والطرق الجديدة والتي جرى إنشاؤها على أعلى مستوى.

زيارة وزير الإسكان إلى العلمين الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية، والتي تضم 15 برجا يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، و8 أبراج أخرى، وصلت نسبة التنفيذ بأحدها إلى الطابق الـ42 من إجمالي 44.

وصعد وزير الإسكان، إلى الدور الـ42 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية، وتعد أعلى نقطة حاليا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، كما تجول بالممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام أبراج المنطقة الشاطئية.