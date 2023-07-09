«مصر الرقمية» تتيح 6 خدمات مهمة لأصحاب السيارات.. «هتعملها وأنت في البيت»

تتيح منصة مصر الرقمية لأصحاب السيارات 6 خدمات مهمة، عن طريق موقعها الإلكتروني، ويمكن استخدام تلك الخدمات بطريقة سهلة ومبسطة من المنزل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

6 خدمات مهمة لأصحاب السيارات

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» 6 خدمات مهمة تُقدّمها منصة مصر الرقمية للمواطنيين من خلال موقعها الإلكتروني، وهي الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة، والتظلم على مخالفات رخص القيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة، وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة، وسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

طريقة الحصول على خدمات «مصر الرقمية»

وللحصول على أي خدمة من الخدمات الستة التي تتيحها المنصة يمكنك اتباع عدد من الخطوات المبسطة، والتي تبدأ بالدخول على منصّة مصر الرقمية من خلال الرابط، ثم الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع، وبعدها تظهر قائمة الخدمات التي تُقدّمها المنصّة، وفي أيقونة «رخصي» ستظهر لك قائمة الخدمات الستة، وبالضغط على أيقونة الخدمة ندخل بعض البيانات، بينها البيانات الخاصة بالرخصة، وفي الخطوة الأخيرة نسدد رسوم الخدمة.