تعيينات شركة الكهرباء 2023.. نوعية وشروط الوظائف القيادية المطلوبة

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء والتي يقع في نطاق عملها محافظات «الفيوم - المنيا - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط» عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة من بين العاملين بقطاع الكهرباء.

التخصصات ونوعية الوظائف المطلوبة بشركة الكهرباء 2023

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نوعية الوظائف والتخصصات المطلوبة للوظائف القيادية وهي كالتالي:

رئيس قطاع قانوني بالشركة

- يشترط الحصول على مؤهل «ليسانس حقوق أو مايعدله» والقيد أمام محكمة النقض والقضاء العليا عشر سنوات على الاشتغال بالمحاماة بما فيها مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية واستيفاء الشروط المنصوص عليها باللائحة الخاصة بالأعضاء الفنيين بالإدارة القانونية العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ويعمل بما لم يرد نص في هذه اللائحة بالشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص.

وطالبت الشركة أن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

مدير الإدارة العامة للصيانة بقطاع توزيع كهرباء المنيا

- يشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

مدير الإدارة العامة للتشغيل بقطاع توزيع كهرباء بني سويف

- يشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ مناسب ومدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.

مدير الإدارة العامة للوحداة الإدارية ببني سويف

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 عامًا، وله قدرة عالية على القيادة والتوجيه وقضاء مدة بينية في الدرجة السابقة لا تقل عن عامَين، إضافة إلى اجتياز التدريب الذي تتيحه الشركة.