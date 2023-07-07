مواصفات «مُشتَرك الكهرباء» الجيد.. تجنب الحرائق في الصيف بهذه النصائح

لا يستغني أحد عن استخدام المشترك الكهربائي، سواء في فصل الصيف أو غيره، لتشغيل الأجهزة الكهربائية، خاصة ذات الوصلات المتعددة، مثل أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والثلاجات، فضلاً عن استخدمه على نطاق واسع في أماكن العمل، لذا يعد مشترك الكهرباء قطعة مهمة لا غنى عنها.

ونظرا لاستخدامات مشترك الكهرباء المتعددة، فهناك مواصفات يجب توافرها فيه للحفاظ على السلامة العامة، لاسيما في فصل الصيف لتجنب الحرائق والماس الكهربائي، ترصدها «الوطن» حسبما أوضحها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجاءت على النحو التالي:

مواصفات شراء مشترك كهربائي جيد

الابتعاد عن شراء مشترك الكهرباء مجهول المصدر، غير المطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل أتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال.

- أن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي توصيلها بمشترك الكهرباء.

أجهزة تحتاج لتوصيل بالكهرباء دون مشترك

ونصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بأن الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، مثل: الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف، تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء، حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه.

الحرائق في فصل الصيف

تزداد الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ويعد المشترك الكهربائي من أكثر الأشياء التي تتسبب في حدوث الحرائق، لا سيما إذا كان ردئ الجودة.