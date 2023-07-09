«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء اضطراب الأمواج على الشواطئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين نهاية الاضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط.

وأوضح خبراء الهيئة، أن حالة الاضطراب التي تشهدها الشواطئ تتسبب في سرعة الرياح من 50 لـ 70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 لـ4 أمتار على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط.

وأكدت الأرصاد، أن اليوم الأحد وغدا الاثنين سيشهدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ويسود اليوم طقس معتدل الحرارة رطب حتى الثانية عشر ظهرا وخلال ساعات النهار تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس حار رطب، شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشهد كافة الانحاء خلال ساعات الليل طقس معتدل الحرارة رطب، منوهة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

كما أكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.