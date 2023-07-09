بعد تحذير الأرصاد من طقس الساعات المقبلة.. كيف تحمي نفسك من الجو الحار؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، والتي تشمل مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من 50:70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار، كما أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

وقدمت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح يجب على المواطنين إتباعها من أجل التعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد خلال تلك الأيام والتي منها:

ارتداء قبعة واسعة الحواف أو وضع منديل على الرأس

ارتداء النظارة الشمسية

استخدام مستحضر واقٍ من الشمس من أجل عدم التعرض لحروق في البشرة

شرب الكثير من السوائل الباردة مثل المياه والعصائر المختلفة.

كيفية استخدام مكيف الهواء في الطقس الحار

ونصحت وزارة الصحة والسكان أيضا أنه عند استخدام مكيف الهواء يفضل الحرص أن يكون بدرجة مناسبة وليست شديدة البرودة وتجنب تسليطه على الجسم مباشرة وأيضا تجنب تعريضه للجسم وهو متعرق وذلك من أجل الحفاظ على صحته.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.