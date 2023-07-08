طقس 72 ساعة مقبلة.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب الساحل الشمالي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصياح الباكر، بينما يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلاً على كل الأنحاء.

تحذير من اضطراب حركة الملاحة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، والتي تشمل مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من 50:70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

رياح على عدة مناطق ونصائح بعدم التعرض للشمس

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس كونها تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.