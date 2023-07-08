الأرصاد تحذر المصطافين على البحر المتوسط: ارتفاع الأمواج يصل لـ4 أمتار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حذرت فيه من نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر وتمتد حتى شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط.

ارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحيطة والحذر.

هبوب رياح تقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد أن سرعة نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، تصل إلى 50 كم/س، مشيرة إلى أنه تزداد سرعة هبات الرياح، لتؤثر على شمال البلاد لتعطي شعورًا أفضل بحرارة الطقس، أي تقلل الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وتابعت، بأن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتى بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى يوم الإثنين 10 يوليو 2023.

درجات الحرارة الأحد 9 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 10 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.