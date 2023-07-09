شيماء البرديني: الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة توسعت مع أزمة كورونا

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّه مع انتشار فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها العالم كله؛ تمّ توسعة شريحة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقدمها الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تمّ ضم عدد كبير لمنظومة التموين وبرامج «تكافل وكرامة» وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ الـ4.6 مليون أسرة المستفيدة تمثل أكثر من 20 مليون مواطن، والدعم المقدم لهم ليس فقط بصورة عينية من خلال المبالغ والأموال، ولكن دعم بالدراسة ومصروفات المدارس وتوفير سكن لائق من خلال مبادرة «حياة كريمة»، مشددة على أنَّ الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة تتولى التخديم على احتياجات العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل.

وأضافت شيماء البرديني، أنّ الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين تزيد مع كل أزمة اقتصادية عالمية، ومع زيادة الأسعار، فمع أزمة تفشي فيروس كورونا تضاعفت أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، إذ ظهرت خلال هذه الفترة ما يسمى بشريحة العمالة غير المنتظمة، وهذه الشريحة تمّ دعمها بصورة كبيرة.

حفل «الأساتذة ومدحت صالح» قدم للأجيال الجديدة موسيقى مختلفة

وأوضحت شيماء البرديني أنَّ حفل «الأساتذة ومدحت صالح»، الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية وأذاعته شبكة تلفزيون الحياة، قدم للأجيال الجديدة نوعًا من أنواع الموسيقى المختلفة والتي من المستبعد أن تختار الاستماع لها بإرادتها، هذا إلى جانب استمتاع الأجيال الأكبر ومحبي الفن الراقي، خصوصًا ممن لم يستطيعوا الذهاب للحفل فقد كان كامل العدد «الأستاذ كان يغني للأساتذة، والفنان مدحت صالح بصوته العريق يغني بمشروع اسمه الأساتذة يغني فيه لكبار الملحنين، مثل السنباطي وبليغ وعبدالوهاب وقدم حالة من المتعة التي تحتاجها كل الأجيال».