شيماء البرديني: مصر تجاوزت تحديات «30 يونيو» بسلام.. ونجحت في البناء خلال عام واحد

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ الإعلام العالمي الذي يركز على السلبيات ويترك الإيجابيات والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع هو إعلام أجندة، فمصر دولة كبيرة وليست مؤسسة صغيرة، وبها أعداد كبيرة من القوى البشرية وإنجازات متوالية، إلى جانب الأخطاء الطبيعية التي تحدث، لافتة إلى أنّ كل تقرير مزعوم أو حقيقي يتم الرد عليه، إما يفنده ويحوله لمزاعم وشائعات وسقطة بحق مصدر هذا التقرير، أو يكون به شيئا من الحقيقة ويتم الرد عليه ويتخذ الإجراء اللازم تجاه الأمر.

البرديني: مصر في طريقها نحو الأفضل

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثها مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المٌذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر في طريقها نحو الأفضل، فبعد ثورة 30 يونيو خرجت من عام صعوبات إلى عام تحدٍ، والعام الذي أعقب 2013 كان أصعب سنة مرت على مصر، حيث واجهنا تحديات كبيرة، وكان هدف الجميع أن تمر التحديات بسلام، لكنها مرت بسلام وإنجازات، وحدث إنقاذ وبناء خلال عام واحد.

البرديني: التنمية تصل لكل محافظات الجمهورية

وتابعت البرديني أنّ التنمية التي تشهدها مصر الآن تصل إلى محافظات الجمهورية كافة، وعلى سبيل المثال شهد صعيد مصر تهميشا لفترات طويلة، لكنه أصبح من أكثر المناطق التي تشهد تنمية، فأهالي الصعيد أصبحوا يعملون في محيط سكنهم، فضلا عن وجود استثمارات ومشروعات على أرض الواقع بجوار خطوط التصدير وبيئات العمل، فكل مصانع الفوسفات تتواجد بجوار الجبال والأماكن التي نستخرج منها المادة الخام، إلى جانب محطة بنبان للطاقة الشمسية العملاقة الأكبر على مستوى العالم الموجودة في أسوان.

البرديني: ثورة 30 يونيو كانت لتصحيح أوضاع كثيرة جدا

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّه يتم الآن اكتشاف محافظات مصر كمناطق للاستثمار والخير، ولم تعد العاصمة تشهد الهجرة من أجل البحث عن فرص العمل، مشيرة إلى أنّ ثورة 30 يونيو كانت لتصحيح أوضاع كثيرة جدا، أهمها أنّ الدين بالقلب، والخطاب الديني لا يجوز أن يصبح شخصي، وأصبح يصدر من المؤسسات الدينية، وهي الأزهر والكنيسة.

البرديني: لا يجوز أن يكون الدين عباءة سياسية

ولفتت البرديني إلى أنّ عددا كبيرا من المساجد لم تكن تخضع لإدارة الدولة، وكان أي شخص يستطيع أن يصعد على المنبر وينشر أفكاره، وهذا أمر خطير للغاية، خاصة أنّ الخطاب الديني «خطاب استمالة»، وهذا الأمر لن يبني أمة أو مجتمع، فالدين مساحة شخصية جدا، ولا يجب أن يكون عباءة سياسية، فهذا الأمر يلوث الدين ويخرجه من مضمونه.

البرديني: أصبحنا على مشارف إنتاج ضخم وأكبر مصنع للغزل والنسيج «المحلة 9»

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أنّنا نشهد منذ أكثر من شهر تشغيلا تجريبيا لمصنع 4 بالمحلة، ونقترب من افتتاح رسمي للمصنع، وميزة كل ما تم أنّه تم على أرض المكان المعروف بأنّه قلعة صناعة النسيج على مستوى العالم، فالمحلة هي أساس صناعة النسيج بمصر والعالم كله، لافتة إلى تدريب العمالة الحديثة واستعادة العمالة القدامى من ذوي الخبرة، كما أصبحنا على مشارف إنتاج ضخم وأكبر مصنع للغزل والنسيج «المحلة 9».