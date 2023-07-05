شيماء البرديني: مصر عاشت أوضاعا صعبة.. وما تحقق من إنجازات خطوة على الطريق

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ تقييم الإنجازات على أرض الواقع، تتطلب مقارنة بسيطة بين ما عشناه من قبل، وما نعيشه الآن، لافتة إلى أنّ مصر كانت تعيش أوضاع مأسوية طوال 31 عاما، ولن تتغير بين يوم وليلة، لكن الجمهورية الجديدة الآن تسير بخطى ثابتة في ملفات الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

البرديني: ما تحقق من إنجازات خطوة على طريق طويل

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثها مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تشهد االآن احتفالات بإنجازات 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وما تحقق حتى الآن رغم ضخامته، خطوة على طريق طويل من الإنجازات في انتظار مصر.

استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وتابعت البرديني، أنّ مصر تمتلك استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ولديها حوار وطني يواصل جلساته، كما تشهد عفوا رئاسيا عن سجناء وفق ضوابط، إلى جانب مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة قدرة مصر على الرد على أي تقرير مزعوم يدّعي شيء غير موجود على الأرض، ولو كان موجودا على الأرض بالفعل، فمصر قادرة على التحقيق واتخاذ القرار وتصحيح المسار.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنّ القرارات الآن لا تؤخذ دون ترتيب وتفكير ودراسة، حيث تطرح الأفكار على موائد الحوار، بعدها تبدأ المناقشات، ثم إصدار التشريعات وتصحيحها إن لزم الأمر.