شيماء البرديني: الدولة تدعم كل امرأة قررت أن تكون عضوا فاعلا في أسرتها

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الدعم الموجه لا يقتصر على المرأة المعيلة، لكنه يخص كل امرأة قررت أن تكون عضوا فاعلا في أسرتها، وذلك من خلال كل برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لها من الدولة ووزارة التضامن.

شيماء البرديني: مع برنامج حياة كريمة أصبحت هناك مخصصات وبرامج ثابتة للمرأة

وأضافت شيماء البرديني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه مع برنامج حياة كريمة أصبحت هناك مخصصات وبرامج ثابتة للمرأة، سواء كانت معيلة فيكون الدعم كاملا، وإن قررت أن يكون لها دور وتريد استغلال مهاراتها ومواهبها، ستحصل على الدعم والتمكين والمساعدة والمساندة.

وحول المبادرات الاقتصادية، ومبادرة حياة كريمة، قالت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «لا أصفها بأنها مبادرات، لكن المجتمع أصبح لديه سلوك جديد وأسلوب حياة، فالمجتمع يجب أن يكون قادرا ومتمكنا ولديه أدواته، فيجب أن نبحث عن مهاراتنا، وكل مواطن قادر على أن يكون فاعلا وجزءًا من حركة المجتمع والاقتصاد».

رائدات أعمال بدأن بمشروعات منزلية صغيرة

وأوضحت: «هناك سيدات كثيرات بدأن مشروعاتهن في بيوتهن، وعندما توسعت هذه المشروعات زادت فرص العمل.. المشروع الصغير اللي كان بادئ بماكينة خياطة بقى ورشة، والورشة أصبحت خارج البيت، والسيدة نفسها أصبحت رائدة أعمال، وبدلا من البيع وسط مجتمعها الصغير أصبحت تشارك في معارض مثل ديارنا».