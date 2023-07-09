سعر طن الأرز الشعير بكفر الشيخ اليوم.. «عريض الحبة» تراجع 500 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم تراجعا كبيرا لـ«رفيع وعريض الحبة»، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات الجمهورية، كما شهد الأرز الشعير رفيع الحبة حركة تداول جيدة اليوم الأحد، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16ألفا و350 جنيها، بتراجع 500 جنيه لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد تراجعا جديدا لـ«رفيع وعريض الحبة»، بما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألفا و350 جنيها، بتراجع 500 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 15ألفا و900 جنيه، وسط تراجع 450 جنيها لكل طن.

سعر طن الأرز الشعير

وأشار «عبدالغفار»، أن الأرز الشعير سجل وفرة كبيرة من حيث الكميات المعروضة داخل الأسواق والمتاجر الحرة، لافتا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 81% من محصول الأرز على مستوى الجمهورية.