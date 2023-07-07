سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 7-7-2023.. رفيع الحبة بـ16 ألفًا و350 جنيها

تواصل أسعار الأرز، تراجعها رفيع الحبة وعريض الحبة، إذ سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16 ألفًا و350 جنيها، بتراجع نحو 200 جنيه في الطن، وسط توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق نتيجة اهتمام الدولة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعلى رأسها الأرز، وفقًا لشعبة الأرز.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 في الأسواق المحلية، وفقا لشعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طن الأرز الشعر عريض الحبة

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألفًا و850 جنيها، بتراجع نحو 250 جنيهًا في الطن.

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم الجمعة 16 ألفًا و350 جنيها، بتراجع نحو 200 جنيه في الطن.

تراجع أسعار الأرز

وشهدت أسعار الأرز تراجعًا خلال الفترة الماضية بسبب توافر الأرز المحلي والمستورد، وفقًا لشعبة الأرز.

وكانت أسعار الأرز العالمية، شهدت تراجعا ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وانعكس ذلك على أسعار الأرز في السوق المحلية.