انطلاق مونديال الكبار في الدقهلية 14 يوليو بمشاركة 32 فريقا.. اعرف الجوائز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، موعد انطلاق النسخة الثانية لمونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب، بإدارة شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إذ تبدأ الفعاليات يوم الجمعة 14 يوليو، ويستمر على مدار 45 يوما من المنافسات الرياضية.

مونديال الكبار في الدقهلية

وأوضحت «عثمان»، في بيان، أن مونديال الكبار بمركز شباب ميت غراب التابع لإدارة شباب السنبلاوين يعتبر أكبر تجمع رياضي على مستوى محافظة الدقهلية، ويضم 32 فريقا رياضيا مشتركا من مختلف نوادي ومراكز الشباب بالدقهلية والشرقية، بمعدل مائة مباراة في كرة القدم.

الهدف من مونديال الكبار بالدقهلية

وأضافت «عثمان»، في بيان، أن المونديال يغطي 13 مركزا إداريا على مستوى محافظتى الدقهلية والشرقية، في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى جميع النوادى الرياضية ومراكز الشباب، بهدف النهوض بمستوى الأداء الرياضي، والتوسع فى تبادل المهارات والخبرات بمحافظة الدقهلية والشرقية، والكشف عن مواهب وقدرات مميزة وإتاحة الفرصة لها.

جوائز مونديال الكبار بالدقهلية

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية حددت جوائز للمونديال كالآتي:

- المركز الأول 50 ألف جنيه للفائز بكأس البطولة.

- المركز الثاني 30 ألف جنيه.

- المركز الثالث 10 آلاف جنيه.

- المركز الرابع 5000 جنيه.

- مخصص لكل فائز اعتباراً من المركز الخامس حتى المركز الثامن مبلغ 3000 جنيه.

- جوائز التكريم للحضور وبعض المشاركين والشخصيات العامة.

- جائزة مقدمة بعد انتهاء كل مباراة لأفضل لاعب تحت اسم «رجل المباراة».

- جوائز يومية للمسابقات الداخلية التى تعقدها لجنة تنفيذ المونديال.