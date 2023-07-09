منع نزول المصطافين بشواطئ مطروح المفتوحة لارتفاع أمواج البحر

أعلنت مدينة مرسى مطروح منع نزول المواطنين لشواطئها المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم استقرار حالة البحر، ووجود نشاط للرياح وارتفاع المد والجذر، وارتفاع الأمواج ما بين 2 حتى 3 أمتار.

ارتفاع الأمواج الشواطئ المفتوحة

وقال عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح، إن هناك شواطئ مفتوحة وأخرى مستقرة، وجرى التنبيه على العاملين في الشواطئ المفتوحة بعدم نزول المواطنين إلى المياه، لحين استقرار حالة الجو مرة أخري وتوقف نشاط الرياح.

مراجعة الشواطئ

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، أنه يُجرى متابعة شواطئ مطروح المفتوحة شرق وغرب المدينة، مثل شواطئ الرميلة، وعلم الروم، ومينا حشيش، وأم الرخم وعجيبة، مشيرا إلى التشديد على رفع الرايات السوداء وتحذير المواطنين من النزول إلي البحر، للحفاظ عليهم من تعرض أي مواطن للغرق في ظل عدم استقرار حالة البحر.

الشواطئ المستقرة

وأوضح، أن هناك شواطئ آمنة ومستقرة للنزول، ومنها شاطىء روميل والفيروز والنخيل واحد واثنين، ومطروح العام، والباسنت، والأبيض العام، وزمردة الأبيض.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار حالة البحر على الشواطئ في عدة مدن ساحلية، منها مرسى مطروح لمدة ثلاثة أيام بدأت من السبت حتى غد الاثنين.