محافظ شمال سيناء: بناء 10 تجمعات سكنية في قرى الحسنة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها لقرى وسط سيناء، أنه تم بناء 10 تجمعات سكنية بقرى الحسنة.

وأضاف المحافظ، أن التجمعات التي تم بناؤها في القرى كاملة الخدمات، من حيث المرافق الرئيسية، مثل الكهرباء والمياه، بعد توصيل مولدات كهربائية، مشيرًا إلى أنه جار العمل على حفر آبار عملاقة لاستخدامها في الزراعة، علاوة على تركيب محطات تحلية لأهالي كل تجمع بالقرى التنموية بوسط سيناء.

تزويد قرية بلي بـ4 محولات كهربائية

وأشار «شوشة»، إلى إمداد أن قرية بلي بـ4 محولات كهربائية، وتجميل المدخل الرئيسي للقرية، مؤكدًا أن هناك خطة لبناء عدد إضافي من البيوت الريفية لشباب القرية.

كما وجه بضرورة الاستجابة لأهالي قرية الريسان وحل المشكلات التي تواجه القرية، والعمل على دراسة زيادة أعداد البيوت السكنية والمحولات الكهربائية بها، وتشغيل كادر طبي على أعلى مستوى في المكان.