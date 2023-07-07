لمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 4 قرى ببني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم، القيام بأعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكات في مركز ببا، مما يستلزم قطع المياه عن بعض القرى لمدة 7 ساعات في 4 قرى، غدًا السبت من الساعة 9 صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى: « صفط راشين، هليه، سدس، قمبش بمركز ببا ».

مواعيد قطع المياه في بني سويف

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه في القرى الأربعة بمركز ببا محافظة بني سويف من الساعة التاسعة صباح غدًا السبت، حتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، أي لمدة 7 ساعات.

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.