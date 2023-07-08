شمال سيناء تستقبل قافلة طبية مجانية الأربعاء المقبل

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استعداد المحافظة لوصول قافلة طبية من وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس القبائل العربية 12 يوليو الجاري.

استمرار القافلة حتى نهاية الشهر

وقال محافظ شمال سيناء، إن وزارة الصحة أرسلت مندوبين للاتفاق على مواعيد القافلة وأسماء الأطباء المشاركين من وزارة الصحة، وذلك للعمل خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر، في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

كما أكدت الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة في مجلس القبائل العربية، أن القافلة ستستمر قرابة أسبوعين، وهي مشاركة بين مجلس القبائل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، وتم اختيار شمال سيناء، على أن تكون المحطة التالية مطروح، وبعدها الوادي الجديد، وهي سياسية المجلس ووزارة الصحة للوصول للمناطق الأكثر احتياجا من الناحية الطبية.

وصول قافلة طبية الى مستشفى العريش العام

وفي سياق آخر وصل اليوم دفعة جديدة من الأطباء تضم 14 طبيبا من تخصصات مختلفة، من 4 جامعات وهي القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق إلى مستشفى العريش العام، وذلك بحسب البروتوكول الموقع بين الجامعات الأربعة ومديرية الصحة بشمال سيناء، وذلك لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين.