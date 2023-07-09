الأرصاد تحذر المواطنين على شواطئ 6 مناطق.. نشاط رياح وارتفاع أمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع المعدلات الطبيعية لأمواج البحر الأبيض المتوسط، بداية من أمس السبت حتى غدا الاثنين، والتي تتراوح من 2.5 لـ4 أمتار.

وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 لـ70 كيلومترا في الساعة، ما يسبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ الضبعة ومطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم.

وأشارت الأرصاد إلى تسجيل نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، موضحة أن نشاط الرياح أدى إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية للبحر المتوسط بداية من شواطئ مطروح حتى بورسعيد.

درجات الحرارة اليوم

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- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

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سفاجا 38 - 27

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