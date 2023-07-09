غياب 25 طالبا عن امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء اليوم

أكدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، تغيب 25 طالبًا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بمختلف لجان المحافظة.

تغيب 25 طالبا وطالبة عن امتحان اليوم

وذكر محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، في بيان، أن عدد المقيدين في اللجان بلغ 318 طالبًا وطالبة، حضر الامتحان منهم 293، وتغيب 25.

لا شكاوى في امتحانات اليوم

ومن جهة أخرى، أعلنت المنطقة الأزهرية، أن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة في مدينة العريش لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحانات.

وأشارت أيضًا إلى عدم رصد أي حالة غش، مؤكدة استمرار التعاون بين المنطقة الأزهرية والجهات الخدمية بالمحافظة لتوفير الخدمات للجان، والتنسيق الكامل مع المديريات وديوان عام المحافظة.