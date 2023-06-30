«لم يحدث منذ سنوات».. زحام على بحر العريش واكتمال العدد بالشاليهات

حالة غير مسبوقة تشهدها محافظة شمال سيناء، اكتمال العدد في الشاليهات، وزحام غير مسبوق بمنطقة الشاطئ، وأسواق جديدة تعمل، وكافيهات تبقى ساهرة حتى الصباح

قضاء إجازة العيد مع الأسر في العريش

من جهته، قال محمد الأيوبي، أحد أصحاب الشاليهات بساحل بحر العريش، لـ«الوطن»، إن الزحام الشديد سببه وصول المصطافين من المحافظات الأخرى، علاوة على عودة الشباب والأسر لقضاء إجازة العيد مع أقاربهم

وأضاف سعيد أبوزايد، أحد سكان الشاطئ، أن أسعار الشاليهات ارتفعت عن العام الماضي للضعف، بسبب الإقبال غير المسبوق، فقد وصل سعر الليلة الواحدة في الشالية المتوسط ما بين 300 إلى 400جنيه، والشاليه العادي 250 جنيها، موضحا أن العدد اكتمل، ولا توجد شاليهات على الإطلاق طوال فترة العيد، وأن الحجوزات وصلت الى قرابة أسبوعين من أول أيام العيد.

وقال أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إن الكافيهات والكافتيريات بساحل العريش، تبقى ساهرة حتى الصباح، وذلك بعد وصول جميع الخدمات من مياه وكهرباء، وإضاءة الكورنيش بالكامل، مشددا على أن المصطافين يتمتعون بأجواء رائعة نهارا وليلا.

أجواء رائعة بساحل بحر العريش

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن الأوضاع على ساحل البحر في قمة الروعة، ولم تشهد المنطقة ذلك من قبل، علاوة على أن الدخول إلى منطقة الشاطئ بالمجان، وهناك ألعاب ومناطق ترفيهية للأطفال مجانية أيضا، يذهب لها الأسر من داخل العريش وخارجها.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد دعا في بيان له، أهالي المحافظات الأخرى إلى زيارة سيناء، والتمتع بأجواء بحر العريش، والهدوء الذي تتميز به المحافظة، موضحا أن شاطئ العريش مكتمل الخدمات، والأسعار طبيعية

بدوره أكد اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة الإقبال على ساحل العريش سببه حالة الهدوء التي تشهدها المنطقة، والطقس الرائع، وإجازة العيد والموسم الصيفي.