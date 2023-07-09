«أزهر مطروح»: لا شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية اليوم

انتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمطروح اليوم، دون شكاوى من الطلبة، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة اللغة الفرنسية، وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية فتحي صديق، لجنة النجيلة المشتركة، واطلع خلال زيارته على سير ومستوى اللجنة.

عمليات امتحانات الازهر لم تتلقي شكاوي

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن كافة اللجان أنهت اليوم أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي دون شكاوى أو عقبات طوال فترة الامتحانات، حيث ساد الاستقرار والهدوء باللجان، ولم تتلق غرفة عمليات المنطقة شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور من جميع اللجان في الإدارات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، ومتابعة اللجان حتى وصول أوراق الإجابة إلى الكنترولات تمهيدا للتصحيح.

جهود امتحانات الثانوية الأزهرية

وتقدم رئيس أزهر مطروح بالشكر والتقدير للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية وقيادات المنطقة الأزهرية، وذلك لجهودهم المبذولة، وأيضا قيادات المحافظة، لتوفير كافة الإمكانيات لراحة الطلاب.