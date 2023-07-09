جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ببني سويف.. تبدأ 29 يوليو

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق 29 يوليو الجاري، حيث انتهت من وضع جدول الامتحانات عقب اعتماده من المحافظ.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2023

وتضمن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي التالي:

السبت 29 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 29 يوليو 2023: التربية الرياضية «خاص بالمدارس الرياضية».

الأحد 30 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 30 يوليو 2023: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 31 يوليو 2023: الهندسة، والتربية الدينية.

الثلاثاء 1 أغسطس 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 2 أغسطس 2023: الجبر.

الأربعاء 2 اغسطس 2023: التربية الفنية.

الخميس 3 أغسطس 2023: العلوم.

استعدادات امتحانات الدور الثاني في بني سويف

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.