جدول وموعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023 بالفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جدول وموعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2023 للتعليم العام والرياضي والمهني، والتي تنطلق في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وتستمر نحو 6 أيام تنتهي في آخر الشهر، وذلك للطلاب الراسبين في مادة دراسية أو اثنتين.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّ موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي يبدأ من يوم الإثنين 24 يوليو الجاري وينتهي الإثنين 31 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وفيما يخص جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي العام والرياضي فإنّه يأتي كالتالي:

الاثنين 24 يوليو: امتحان اللغة العربية، والخط والإملاء، لمدة ساعتان ونصف، حيث يبدأ 9:00 وينتهي 11:30 صباحًا، على أن تخصص آخر 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان، يبدأ 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، يليه امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعتان، حيث يبدأ 11:30 صباحًا وحتى1:30 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو: امتحان الهندسة لمدة ساعتان، يبدأ 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعة بدءًا من 11:30 وحتى 12:30 ظهرًا.

السبت 29 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان، ويبدأ من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

الأحد 30 يوليو: امتحان العلوم وتستمر لمدة ساعتان، يبدأ 9:00 وينتهي 11:00 صباحًا.

الإثنين 31 يوليو: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتان يبدأ 9:00 وحتى 11:00 صباحًا، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط لمدة ساعة ونصف من 11:30 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط لمدة ساعة من 11:30 وحتى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني

الإثنين 24 يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ساعتان، تبدأ 9:00 وتنتهي 11:00 صباحًا، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف تبدأ 11:30 وتنتهي 1:00 ظهرًا.

الثلاثاء 25 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى يبدأ 9:00 وينتهي 10:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية «صناعي واقتصاد منزلي»ويستمر لمدة ساعة، حيث يبدأ 11:00 ويستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الأربعاء 26 يوليو: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية يبدأ 11:00 وحتى 12:30 ظهرًا.

السبت 29 يوليو: امتحان العلوم لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان المجالات العملية «زراعي» لمدة ساعة، حيث يبدأ 11:00 ويستمر حتى 12:00 ظهرًا.

الأحد 30 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ساعة ونصف يبدأ 9:00 ويستمر حتى 10:30 صباحا، يليه امتحان التكنولوجيا ويستمر لمدة ساعة من 11:00 وحتى 12:00 ظهرًا، يليه امتحان الخط العربي لمدة ساعة بدءا من 12:30 وحتى 1:30 ظهرًا.