إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء بمراكز القوصية والبداري وحي شرق، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

حملات مكبرة

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديريه الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 30 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمركز القوصية، كما تم إزالة 2 حالة مخالفات بناء بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق أسيوط، وكذلك إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية بمدينة البداري.

فرض هيبة الدولة

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات.