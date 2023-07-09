«النواب» يدين عدوان إسرائيل على جنين.. ويحذّر من التصعيد المستمر بحق الفلسطينيين

أدان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية، قائلا: «من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، يدينُ نوابُ الشعبِ ويرفضون بأشدِ العباراتِ والمعاني ويحذرون من التداعياتِ الخطيرةِ للتصعيدِ الإسرائيلي المستمرِ ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاءِ نيرانِ الاحتقانِ، وتوسيعِ دائرةِ العنفِ بين الطرفين، وتفاقمِ معاناةِ الشعبِ الفلسطيني، كما أنّها لا تعيقُ المساعي المصريةَ والإقليميةَ والدوليةَ فقط، بل ترتدُ بها للخلفِ خطواتٍ وخطوات، المساعى التي تنشدُ دومًا خفضَ حالةِ التوترِ في الأراضي المُحتلة.

انتهاك أحكام القانون الدولي

وقال رئيس مجلس النواب في كلمته بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على بعض المدن الفلسطينية خلال الجلسة العامة، اليوم: «ما زالت قواتُ الاحتلالِ الإسرائيليةِ الغاشمةِ تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي، والشرعيةِ الدوليةِ، وحرمةَ المدنيينَ الآمنينَ، فقد شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشمَ الذي شنّه الكيانُ الإسرائيليُ المحتلُ على مدينةِ جنين الفلسطينيةِ ومخيّمِها، ما أسفرَ عن سقوطِ العديدِ من القتلى والجرحى، ولم يقف عندَ هذا الحدِ، بل أغارَ بلا هوادةٍ على مدينةِ غزة، وشددَ حصارَهُ على مدينةِ القدس».

وقفِ الحملاتِ المتكررةِ ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

وأكد رئيس مجلسُ النوابِ المصرىِّ، ضرورةِ وقفِ الحملاتِ المتكررةِ والمتصاعدةِ ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضعِ حدٍ للممارساتِ غير الشرعيةِ التي تهددُ الوصولَ إلى حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 وعاصمتِها القدسِ الشرقيةِ وَفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ في هذا الشأن.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأطرافَ الفاعلةَ دوليًا بسرعةِ التدخلِ لوضعِ حدٍ لهذه الانتهاكاتِ وتوفيرِ الحمايةِ المناسبةِ للشعبِ الفلسطينيِّ التي فرضتها قواعدُ القانونِ الدولىِّ الإنسانىِّ والمواثيقُ الدولية، متابعا: «حفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء.. ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ».