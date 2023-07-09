«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تلمح إلى إمكانية انتهاء الأزمة مع روسيا بشرط وحيد

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينو، إنّ روسيا تحتل 18% من مساحات الأراضي الأوكرانية ذات السيادة المُعترف بها دوليًا.

وأضاف «ميكيتينو»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنّ الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة، وقتل 215 مدنيًا وأكثر من 470 جريحًا، والأزمة قد تنتهي خلال يومين، بشرط وحيد انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وأشار إلى أنّ أوكرانيا بحاجة لصواريخ بعيدة المدى، واستخدامها سيقتصر على نطاق الأراضي المُحتلة فقطـ، وليس ضد الأراضي الروسية، وطلبت أوكرانيا أكثر من مرة الطائرات الحديثة إف-16 لاستخدامها في الهجوم المضاد ضد روسيا، ولدينا نقص كبير بالمروحيات وروسيا تتفوق في امتلاك صواريخ كروز.

وأكد أنّ الهجوم المضاد مستمر، لكن بوتيرة بطيئة لتأخر تقديم الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وحقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة، ما يبطئ عملية الهجوم المضاد، مضيفًا أنّ الرئيس التركي يحسن التعامل بشأن اتفاقية الحبوب مع روسيا.