«الأرصاد» تحذّر المصطافين من نزول البحر المتوسط اليوم وغدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأسبوع الماضي شهد تسجيل رقم قياسي لدرجة حرارة سطح الأرض في كل البلدان، حيث كان متوسط درجات الحرارة 17.2، والرقم القياسي السابق كان 2016 سجل 16.8، لافتة إلى أنّ درجة حرارة الأرض 15 درجة مئوية، ومع الثورة الصناعية والتغيرات المناخية، بدأت درجات الحرارة تزداد بمقدار درجة ونصف الدرجة وأصبحت 16 ونصف، وأصبحنا نسجل درجات حرارة قياسية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ الـ17.2 درجة مئوية لسطح الأرض هي درجة حرارة قياسية لم نشهدها منذ عدة سنوات، وبالفعل بدأت درجات حرارة كوكب الأرض تزيد بمتوسطاتها، ما ينتج عنه مزيد من التغيرات المناخية وعنف في الظواهر الجوية التي بدأت تؤثر على كل دول العالم، مشيرة إلى أنّ ارتفاع الأمواج في المدن الساحلية خطر على المصطافين، خاصة في مدن البحر المتوسط.

الأرصاد: على المصطافين تجنب نزول البحر المتوسط اليوم وغدا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ سرعات الرياح العالية تؤدي لارتفاع الأمواج الذي يصل من 2.5 لـ4 متر، ما يؤثر على الأنشطة البحرية وأعمال التنزه على مناطق شمال الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح والعلمين، وهذه المناطق تشهد ارتفاع الأمواج ما يؤثر على المصطافين، ومن المهم تجنب نزول البحر خلال فترة الاضطراب اليوم وغدا، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ذروته اليوم وغدا الإثنين.