مصرع مسن أسفل عجلات قطار في قرية كينج عثمان بالبحيرة

لقي مسن مصرعه بعدما صدمه قطار متجه إلى القاهرة بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع مسن في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد مصرع مسن في العقد السابع من عمره صدمه قطار أمام مزلقان قرية الكينج عثمان بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مسن يدعى عادل الشحات عبد الدايم، 65 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.