كشف ملابسات منشور على «فيس بوك» بتغيب فتاة في البحيرة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل، ملابسات ما جرى نشره على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك» يتضمن استغاثة بتغيب فتاة مُنذ 27 يونيو الماضي.

وأوضح البيان أنه بالفحص تبين أن الفتاة المشار إليها مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة، وأنه بذات التاريخ تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة، من والدة الفتاة بتغيبها عقب خروجها من المنزل .

بتاريخ 2 يوليو الجاري حضرت المُبلغة وبرفقتها كريمتها المُتغيبة، وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، دون علمها، وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.